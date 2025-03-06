Cecchi: "Se Palladino ha scelto Terracciano, allora dovremo sostenerlo ancora più forte"

Il giornalista ha detto la sua riguardo al match di oggi della Fiorentina in Grecia contro il Panathinaikos

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi che ha detto la sua sulla Conference dei viola: "La Fiorentina ha le carte in regola per fare la finale anche quest'anno perché anche stasera sei più forte del Panathinaikos, è una partita da non sbagliare perché la Conference può essere un bel viatico per un finale di stagione esaltante piuttosto che il campionato. Tra le due sfide è più importante la gara di oggi piuttosto che domenica a Napoli perché la Conference è il tuo obiettivo primario."

Sul modulo: "Il 3-5-2 è il modulo giusto per la Fiorentina perché sia Gudmundsson che Zaniolo sono nella loro posizione per accompagnare Kean che è il nostro punto fermo e la certezza da cui ripartire. In difesa ho qualche dubbio su Comuzzo difensore centrale della difesa perché non lo vedo a impostare da dietro, lo preferisco da marcatore. Pongracic deve essere il nostro regista difensivo perché bravo coi piedi."

Su Terracciano: "Se io fossi l'allenatore, metterei sempre De Gea perché è nettamente più forte e visto che la Conference è importante, lo metterei sempre, ma se Palladino ha parlato di riconoscenza e di gratitudine per quanto ha fatto è giusto giochi lui. Sosterrò Terracciano come tutti gli altri se non di più, è il momento di fare muro intorno a questa squadra."