Corriere dello Sport: “Terracciano dice no alla cessione, resta alla Fiorentina come “vice” di lusso”

Pietro Terracciano crede fortemente nel progetto Fiorentina e ha la consapevolezza di farne parte senza discussioni, nonostante le ultime voci uscite nei giorni scorsi. Quindi non ha dubbi sul proprio futuro: gioca a Firenze e rimarrà a Firenze. Questo nonostante la concorrenza di un portiere del livello di David De Gea, che continua a dimostrare di essere uno dei più forti in circolazione nel suo ruolo. Motivo per cui Terracciano ormai è il suo sostituto e non più il titolare indiscusso, dopo anni in cui aveva sempre fatto le scarpe ai suoi colleghi: da Dragowski a Sportiello, passando anche per Gollini.

È questo l’accordo. Giocare il più possibile, quando possibile. Anche perché ad agosto Terracciano aveva già un’intesa di massima con il Monza di Adriano Galliani, sennonché durante un colloquio con la dirigenza viola si convinse di voler provare a spodestare pure uno come De Gea, e che se anche non gli fosse riuscito avrebbe avuto il suo spazio in coppa. In effetti lo spagnolo sta parando l’impossibile, dunque San Pietro – come era stato soprannominato a suo tempo – continuerà a fare il secondo di “lusso”. Nel senso che ogni qualvolta ci sarà bisogno di lui, Raffaele Palladino sa che potrà contare su un calciatore più che affidabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.