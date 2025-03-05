Labaro Viola

Roccati: “Se hanno promesso la titolarità a Terracciano devono far giocare lui, anche in caso di finale”

Il percorso l'ha fatto lui, giusto che lo porti fino in fondo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 09:26
Roccati: “Se hanno promesso la titolarità a Terracciano devono far giocare lui, anche in caso di finale” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Terracciano
Roccati
Condividi

L’ex portiere Marco Roccati, intervistato da La Nazione, ha espresso così il suo pensiero in merito alla titolarità di Pietro Terracciano in Conference League: “Se hanno promesso a Terracciano di farlo giocare in coppa, devono continuare così, anche in un'ipotetica finale. Il percorso l'ha fatto lui ed è giusto che lo porti fino in fondo”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok