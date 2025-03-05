Roccati: “Se hanno promesso la titolarità a Terracciano devono far giocare lui, anche in caso di finale”

Il percorso l'ha fatto lui, giusto che lo porti fino in fondo

L’ex portiere Marco Roccati, intervistato da La Nazione, ha espresso così il suo pensiero in merito alla titolarità di Pietro Terracciano in Conference League: “Se hanno promesso a Terracciano di farlo giocare in coppa, devono continuare così, anche in un'ipotetica finale. Il percorso l'ha fatto lui ed è giusto che lo porti fino in fondo”.