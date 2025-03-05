Roccati: “Se hanno promesso la titolarità a Terracciano devono far giocare lui, anche in caso di finale”
Il percorso l'ha fatto lui, giusto che lo porti fino in fondo
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 09:26
L’ex portiere Marco Roccati, intervistato da La Nazione, ha espresso così il suo pensiero in merito alla titolarità di Pietro Terracciano in Conference League: “Se hanno promesso a Terracciano di farlo giocare in coppa, devono continuare così, anche in un'ipotetica finale. Il percorso l'ha fatto lui ed è giusto che lo porti fino in fondo”.