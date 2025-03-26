TMW: "La Fiorentina attiverà l'opzione per prolungare il contratto di De Gea, Terracciano andrà via"

La Fiorentina ha già deciso quale sarà il futuro di David De Gea. Perché se è vero che il portiere spagnolo ha un contratto al 30 giugno, dall'altra parte la società ha in mano un'opzione unilaterale...

La Fiorentina ha già deciso quale sarà il futuro di David De Gea. Perché se è vero che il portiere spagnolo ha un contratto al 30 giugno, dall'altra parte la società ha in mano un'opzione unilaterale per confermarlo per un'altra stagione. Lo stipendio sarà lievemente maggiore rispetto a quello di questa prima annata in viola, ma non supererà i 2 milioni di euro. D'altro canto, dopo qualche panchina iniziale in favore di Terracciano, De Gea è uno dei migliori per rendimento del club toscano ed è considerato come un pilastro dello spogliatoio, oltre che fondamentale in campo. Così a fine maggio verrà, con ogni probabilità, attivata l'opzione per confermarlo. De Gea resterà per un altro anno facendo anche da chioccia al giovane Martinelli, classe 2006, considerato come il possibile erede per il post. Terracciano invece saluterà dopo sei stagioni. In questa ha giocato 10 gare, subendo 15 gol e perdendo il posto da titolare.

L'opzione è quindi una "formalità". E nei giorni scorsi De Gea era tornato sulla scelta di Firenze. “Giocare in Serie A è sempre stato un sogno per me. Quando ho saputo dell’interesse della Fiorentina, è stato un colpo di fulmine: tutto si è sistemato in fretta e ora sono davvero felice di essere qui. Il legame con il club e con i tifosi è speciale. Firenze è una città meravigliosa: piccola, ma incredibilmente affascinante, conosciuta in tutto il mondo e amata da chiunque la visiti. Ho parlato con Marcos Alonso, che mi ha raccontato meraviglie sulla Fiorentina, sull’affetto dei tifosi e sulla bellezza della città. Le sue parole sono state decisive, anche se ero già molto convinto. Questo club ha una grande tradizione di giocatori spagnoli, e io sono qui per portare la mia esperienza. Voglio essere un punto di riferimento per i più giovani e dare il mio contributo alla squadra con le mie parate".