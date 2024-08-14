Terracciano: "Sempre spinto per restare alla Fiorentina, curiosità nel capire in cosa è speciale de Gea"

Pietro Terracciano ha parlato per festeggiare il suo rinnovo con la Fiorentina fino al 2026, il video con le sue parole

Pietro Terracciano ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2026, queste le sue parole ai canali ufficiali della società viola:

"Sono felicissimo, era quello che speravo e che volevo, lo desideravo sia per me che per la mia famiglia, da quando sono arrivato ho sempre detto che Firenze sarebbe stato il mio punto di arrivo. Ho sempre spinto per stare qui e far crescere qui la mia famiglia, è una scelta di vita oltre che calcistica, siamo tutti molto felici.

Ho avuto la fortuna di avere sempre dei grandi professionisti come preparatori, abbiamo subito capito le loro richieste, oggi tutti ti chiedono un certo tipo di lavoro con i piedi. Già da un po di anno siamo abituati a toccare tanti palloni, è importante non subire gol ma anche dare una mano alla squadra anche in fase di costruzione.

Sarà strano giocare con uno stadio a metà, la curva ci darà una mano sempre in ogni parte si trovi, è un sacrificio per loro ma con il loro aiuto faremo una grande stagione. Da parte mia c'era grande curiosità nel vedere de Gea, volevo capire cosa lo rendesse speciale, siamo pronti come squadra a dargli una mano come lui darà una mano a lui.

Prima del Parma dobbiamo isolarci dalle voci che ci sono, ci metteranno in difficoltà, ci sarà un ambiente caldo e saranno carichi per questa nuova esperienza, noi vogliamo iniziare bene questo campionato"

AMRABAT TOGLIE DAL SUO PROFILO LA SCRITTA MANCHESTER UNITED

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