Di Marzio: "Il Monza vuole Terracciano, ma la Fiorentina deve prima chiudere un portiere"
https://www.labaroviola.com/gudmundsson-vuole-la-fiorentina-e-arrabbiato-con-il-genoa-per-aver-messo-la-trattativa-in-stand-by/263375/
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 23:41
Secondo quanto riportato sul suo profilo X da Gianluca Di Marzio il Monza avrebbe scelto Pietro Terracciano come nuovo numero uno. La chiusura della trattativa è però legata al reperimento di un nuovo portiere da parte della Fiorentina.
Gudmundsson vuole la Fiorentina, è arrabbiato con il Genoa per aver messo la trattativa in stand-by
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