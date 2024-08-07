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Di Marzio: "Il Monza vuole Terracciano, ma la Fiorentina deve prima chiudere un portiere"

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A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 23:41
Di Marzio: "Il Monza vuole Terracciano, ma la Fiorentina deve prima chiudere un portiere" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 14.01.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 14.01.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato sul suo profilo X da Gianluca Di Marzio il Monza avrebbe scelto Pietro Terracciano come nuovo numero uno. La chiusura della trattativa è però legata al reperimento di un nuovo portiere da parte della Fiorentina.

 

Gudmundsson vuole la Fiorentina, è arrabbiato con il Genoa per aver messo la trattativa in stand-by

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