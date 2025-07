Pietro Terracciano è un nuovo calciatore del Milan. E la Fiorentina ha voluto così salutare il portiere per i sei anni passati in maglia viola con un post sul proprio profilo Instagram: “Ogni parata, ogni gesto, ogni sguardo ha raccontato l’amore per questa maglia. Grazie Pietro per aver difeso la nostra porta con passione, impegno e professionalità”.