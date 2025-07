Il Milan ha messo in atto il cambio alle spalle di Mike Maignan. Il vice del portiere francese, infatti, non sarà più Marco Sportiello, che è stato ceduto all’Atalanta. Al suo posto ci sarà il trentacinquenne Pietro Terracciano che ha trovato l’accordo per un contratto biennale più opzione per il terzo. L’ormai ex Fiorentina è già stato nella sede rossonera, oggi effettuerà le visite prima di formalizzare l’intesa e prendere la maglia numero 1. Lo riporta il Corriere dello Sport.