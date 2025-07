Ferrari saluta Terracciano: “Lo ringrazio anche a nome di Commisso, è un ragazzo eccezionale”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina, è intervenuto anche il direttore generale viola Alessandro Ferrari che ha parlato della scelta del tecnico ex Milan e di Pietro Terracciano, ormai ex portiere della Fiorentina e pronto a firmare con i rossoneri come riserva di Mike Maignan.

Su Pioli: “Siamo tutti allineati su Pioli e lo abbiamo voluto di comune accordo, sempre convinti di questa scelta. E’ stato bellissimo sentire da parte sua il desiderio e la voglia di voler venire qua. Non abbiamo mai messo in dubbio la situazione anzi siamo sempre stati convinti della scelta e così non solo noi ma anche il mister. Oggi è il suo giorno.”

Su Terracciano: “Iniziamo questo nuovo anno. Prima di introdurre Stefano Pioli volevo salutare e ringraziare anche a nome della famiglia Commisso un ragazzo eccezionale come Pietro Terracciano. Oggi c’è il nuovo mister che conosco e che conoscete bene tutti.”