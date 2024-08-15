Terracciano resta alla Fiorentina. Corriere dello Sport: "Vuole mettere a sedere anche De Gea"

Terracciano è sempre stato bravo a prendersi il posto da titolare

Ha messo a sedere - in ordine - Dragowski, Gollini e Christensen. Arrivati tutti come potenziali titolari, relegati al ruolo di comprimari per tre stagioni consecutivi. E se non c'è due senza tre, il quarto vien da sé. Deve averlo pensato anche lui, Pietro Terracciano, quando ha deciso di rinnovare il contratto con la Fiorentina: l'ufficialità è arrivata nella mattinata di ieri, prolungamento di un anno e matrimonio che proseguirà fino al 30 giugno 2026. La caratura del duellante stavolta si alza, tra i guantoni da titolare e il portiere campano stavolta c'è David De Gea, uno dei migliori portieri della storia della Premier League, leggenda del Manchester United, venuto qui con le giuste rassicurazioni in quanto al minutaggio che Palladino gli concederà.

Certamente l'ex Manchester United avrà bisogno di un po' di rodaggio dopo un anno sabbatico. Per questo, la società e Palladino hanno chiesto all'attuale numero uno di rimanere, per alternarsi con lo spagnolo tra campionato e coppa. A cominciare dalla sfida di Parma, dove De Gea arriverà solo con una manciata di allenamenti nelle gambe. Lo scrive il Corriere dello Sport.