Il grande gesto di Mandragora dopo il gol, corre e cerca Terracciano, abbraccio che vale più di mille parole

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino lo ha escluso dopo gli errori dell'andata. Il gesto di vicinanza di Mandragora

Bellissimo gesto di Rolando Mandragora dopo il primo gol della Fiorentina segnato con un bellissimo tiro da fuori proprio dal numero 8. Il centrocampista viola dopo la rete è corso verso la panchina dove ha cercato e poi trovato Pietro Terracciano che è stato escluso da Palladino dopo l'errore della gara di andata. La dimostrazione che i legami all'interno dello spogliatoio sono forti.