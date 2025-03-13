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Il grande gesto di Mandragora dopo il gol, corre e cerca Terracciano, abbraccio che vale più di mille parole

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino lo ha escluso dopo gli errori dell'andata. Il gesto di vicinanza di Mandragora

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 22:01
Il grande gesto di Mandragora dopo il gol, corre e cerca Terracciano, abbraccio che vale più di mille parole -
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Bellissimo gesto di Rolando Mandragora dopo il primo gol della Fiorentina segnato con un bellissimo tiro da fuori proprio dal numero 8. Il centrocampista viola dopo la rete è corso verso la panchina dove ha cercato e poi trovato Pietro Terracciano che è stato escluso da Palladino dopo l'errore della gara di andata. La dimostrazione che i legami all'interno dello spogliatoio sono forti.

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