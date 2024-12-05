Sentite Galbiati: "È ridicolo dare le colpa dell'eliminazione a Terracciano. Ha giocato male la difesa"

Intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, Roberto Galbiati, ha così parlato dopo l'eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli dopo i calci di rigore: "Perdere una partita come...

Intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, Roberto Galbiati, ha così parlato dopo l'eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli dopo i calci di rigore: "Perdere una partita come quella con l’Empoli fa proprio male. La Fiorentina nella sua testa sembrava quasi un ‘invincibile’, ma con l’Empoli forse c’è stato anche un approccio sbagliato, vedendo che gli ospiti schieravano tante seconde linee. Invece bisogna sempre andare a cento all’ora… col Cagliari sarà una partaccia. La difesa ha giocato male, non c’entra niente il fatto che abbia giocato Terracciano. È ridicolo dargli la colpa per l’eliminazione della Fiorentina. Chi può giocare al posto di Adli? Un calciatore adatto poteva essere Bianco, un’idea potrebbe essere riprenderlo a gennaio”.

PELLISSIER: “LA FIORENTINA SARÀ UNA BELLA GATTA DA PELARE PER IL CAGLIARI, MA I VIOLA QUALCOSA CONCEDONO”

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