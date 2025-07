Terracciano: “Quando ti chiama il Milan devi dire solo sì. La trattativa si è chiusa in pochi giorni”

Le prime parole dell’ex portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, da giocatore del Milan nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla chiamata del Milan: “E’ stato tutto molto veloce, in pochi giorni siamo riusciti a concludere. Le prime sensazioni erano di felicità perché comunque quando ti chiama una società così gloriosa devi dire solo si, per me è stato facile accettare la proposta del Milan e sono davvero felice e orgoglioso”.

Su cosa punta: “Intanto conoscere i nuovi compagni e tutto lo staff, non vedo l’ora di cominciare. Vedere la mia maglia fa un certo effetto, mi fa pensare a tutti i sacrifici fatti negli anni e quindi sono davvero orgoglioso”.

Su che ambizioni ha: “L’ambizione il Milan deve averla già dentro se stesso, quando rappresenti una società così grande non puoi non avere ambizioni. Spero di intergarmi subito e di riuscire a dare una mano in campo e nello spogliatoio”.

Sull’incontrare Maignan: “Un grande piacere, è un grandissimo portiere, ci ho giocato contro qualche volta e ogni volta il Milan vinceva anche grazie alle sue parate. Sarà un piacere enorme vederlo e sono curioso di conoscerlo. Non vedo l’ora di iniziare”.

Su come affronta il lavoro: “Sono uno che lavora sempre molto sodo, molto concentrato. Caratterialmente sono uno molto freddo e sereno, quindi questa serenità cerco di portarla in allenamento e partita”.

Se si è immaginato la sua prima col Milan: “Sicuramente fa effetto solo a pensarci, ho giocato contro il Milan a San Siro ed è sempre un’emozione importante. Sarà un’emozione ancora più grande giocare coi tifosi al mio fianco. Messaggio per loro? Darò tutto per questa maglia, spero e lo sperano sicuramente anche i miei compagni di riuscire a renderli fieri di noi, abbiamo bisogno di loro”. Lo riporta Milanpress.it