Corriere dello Sport: “De Gea ha avuto rassicurazioni, giocherà. Si alternerà con Terracciano”

Oggi primo allenamento insieme per De Gea e Terracciano

Oggi, Pietro Terracciano e David De Gea si affronteranno per la prima volta negli allenamenti, segnando l'inizio di una competizione interna tra il vecchio e il nuovo portiere della Fiorentina, entrambi nati nel 1990. Terracciano è stato un pilastro per la squadra negli ultimi cinque anni, superando diverse sfide contro colleghi come Dragowski, Gollini e Christensen, nonostante partisse sempre sfavorito. Ora, con l'arrivo di De Gea, portiere di grande esperienza con 545 partite allo United, si prospetta un'alternanza tra i due per la stagione.

La Fiorentina sembra intenzionata a mantenere entrambi i portieri, con De Gea che potrebbe difendere i pali in campionato e Terracciano impiegato in Conference League e Coppa Italia. De Gea ha accettato l'offerta della Fiorentina dopo aver negoziato un ingaggio ridotto a 2 milioni di euro per il primo anno, ma è consapevole di non essere intoccabile, considerando i 14 mesi di inattività. Terracciano, invece, deve decidere se accettare l'alternanza o trasferirsi al Monza, che gli ha offerto un posto da titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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