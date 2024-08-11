Labaro Viola

Pedullà: "Nessun margine per Sergi Roberto alla Fiorentina, è un profilo che non interessa"

Richardson è il colpo della Fiorentina a centrocampo, in attesa di altre operazioni in quel reparto. Affare con il Reims da 9,5 milioni più 500 mila euro di bonus e 10 per cento da futura rivendita. N...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2024 00:30
Pedullà: "Nessun margine per Sergi Roberto alla Fiorentina, è un profilo che non interessa" -
News
Condividi

Richardson è il colpo della Fiorentina a centrocampo, in attesa di altre operazioni in quel reparto. Affare con il Reims da 9,5 milioni più 500 mila euro di bonus e 10 per cento da futura rivendita. Nelle prossime ore lo specialista marocchino sarà a Firenze per le visite con il suo nuovo club. Non ci sono margini, invece, per Sergi Roberto – svincolatosi dal Barcellona – accostato nella ultime ore alla Fiorentina, è un profilo che non interessa.

AMRABAT PUÒ RESTARE

https://www.labaroviola.com/e-adesso-amrabat-puo-restare-alla-fiorentina-la-societa-chiede-15-milioni-per-venderlo-bologna-interessato/263860/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok