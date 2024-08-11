E adesso Amrabat può restare alla Fiorentina. La società chiede 15 milioni per venderlo, Bologna interessato?

Sofyan Amrabat potrebbe restare alla Fiorentina. Questa è la vera notizia del week end, Palladino ci spera. La situazione

Prende forma la Fiorentina targata Raffaele Palladino, che nella giornata di ieri ha affrontato il Friburgo in una sfida amichevole. Un match che ha contribuito a dare diverse risposte all'allenatore, tra le quali non può di certo passare inosservata la situazione di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, rientrato dal prestito al Manchester United, ha trovato ieri il suo ri-esordio con la Viola lanciando segnali alla piazza. Tra le varie piste di mercato, dall'estero e dall'Italia, si fa spazio anche l'ipotesi di permanenza a Firenze, alla luce delle parole al miele di Palladino.

Per Amrabat il test con i tedeschi ha rappresentato l'occasione per ritrovare il campo con la Fiorentina, dopo quasi un anno esatto dall'ultima volta, risalente a Genoa-Fiorentina del 19 agosto 2023. Per lui 60 minuti in campo e un posto da titolare in regia, che - a meno di una settimana dall'inizio del campionato - dimostra la fiducia riposta in lui dal tecnico.

Nel post partita, è stato proprio Palladino a parlare di lui, aprendo alla possibilità che il marocchino possa rimanere a Firenze: "Con lui è nato un grande rapporto perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato, perciò l'ho buttato in campo e ha fatto una buona prova. Vedremo quello che succederà, ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l'anno".

Le indubbie qualità del giocatore non sono passate inosservate agli occhi di Palladino, che adesso spera di poterlo trattenere al Viola Park.

Intanto, il mercato continua a gettare le esche ad Amrabat. Rientrato dopo che il Manchester United non ha esercitato l'opzione da 20 milioni + bonus per il riscatto, su di lui è piombato da qualche giorno il Fenerbahce di José Mourinho che mette sul piatto circa 10 milioni di euro. La richiesta della Fiorentina rimane di 15 milioni, mentre si fa strada anche una soluzione alternativa che permetterebbe di rimanere in Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano vuole provare a riportarlo con sé al Bologna, dopo l'esperienza condivisa proprio a Firenze. Intanto, il giocatore ha già avuto un confronto, proprio nella giornata di ieri, con il dt viola Goretti, per provare a fare il punto sul futuro. Diverse le opzioni, ma la Fiorentina non esclude che Amrabat possa essere tornato per restare. Lo scrive Calciomercato.com

IL GENOA SU MUOVE PER IL POST GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/di-marzio-il-genoa-sta-trattando-harit-con-il-marsiglia-cosi-gudmundsson-puo-andare-alla-fiorentina/263823/