Di Marzio rivela: “Per la porta della Cremonese avanza il nome di Terracciano della Fiorentina”

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio Pietro Terracciano potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato ma rimanere comunque in Serie A. Infatti Di Marzio sul suo sito scrive: “La Cremonese continua a muoversi sul calciomercato in vista della prossima stagione di Serie A. La società vuole dara al nuovo allenatore Davide Nicola una rosa il più possibile competitiva per la lotta salvezza. Per quanto riguarda la porta dei grigiorossi avanza il nome di Pietro Terracciano della Fiorentina.”