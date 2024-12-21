Tuttosport: “Parisi apre al trasferimento al Como. Terracciano è finito nel mirino del Cagliari”

Non solo Biraghi, anche Parisi e Terracciano sono in partenza

Col Napoli si lavora ancora ad un possibile scambio sulla fascia sinistra Biraghi-Spinazzola, e piace anche Folorunsho. I nomi in partenza, al momento sono due: Fabiano Parisi che, piace al Como e lo stesso giocatore avrebbe aperto ad un trasferimento, e Pietro Terracciano finito nel mirino del Cagliari. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-palladino-vuole-un-centrocampista-per-frendrup-servono-20-milioni-fazzini-18-resiste-pista-folorunsho/281763/