Corriere dello Sport: “Terracciano può lasciare la Fiorentina, il portiere piace al Bologna”

David De Gea sarà il portiere titolare della Fiorentina fino al 2028, una conferma importante per il club. Tuttavia, la sua presenza crea un problema per gli altri portieri, Pietro Terracciano e Tommaso Martinelli, che non vogliono vivere un’altra stagione da riserve.

In particolare, Terracciano, 35 anni, è di fronte a un bivio: restare a Firenze con pochissimo spazio o cercare una nuova sfida altrove. Il Bologna dell’ex tecnico Italiano è interessato, ma deve prima risolvere la situazione dei propri portieri. Terracciano, legato alla Fiorentina fino al 2026, aveva già rinunciato a un trasferimento lo scorso anno (Monza era tra le pretendenti), ma ora sembra pronto a cogliere un’eventuale nuova opportunità. Lo scrive il Corriere dello Sport.