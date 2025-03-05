Corriere dello Sport: “Terracciano, domani potrebbe giocare. Ha sempre dimostrato affidabilità”

Nonostante il ruolo di secondo portiere, Terracciano ha dimostrato affidabilità negli ultimi cinque anni

Difficile, quasi impossibile soffiare il posto a De Gea, portiere di caratura mondiale e con un palmares come minimo invidiabile. Ma di sicuro Terracciano ci ha provato, dopo esserci riuscito per cinque anni di fila con i vari Barttomiej Dragowski (che ritroverà da avversario ad Atene), Pierluigi Gollini e Oliver Christensen. La verità è che quando sei costretto a competere con un calciatore che, tra le altre cose, in carriera ha vinto una Premier League, due Europa League e una Supercoppa Uefa, non è semplice avere la meglio pur mettendocela tutta.

Nonostante il ruolo di secondo portiere, Terracciano ha dimostrato affidabilità nelle ultime cinque stagioni. In questa annata, con lui in campo, la Fiorentina ha ottenuto tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta, incassando dodici gol e mantenendo la porta inviolata in due occasioni. Numeri che confermano il suo valore e la possibilità di vederlo titolare domani ad Atene, nella delicata sfida contro il Panathinaikos.

Il portiere ex Empoli vuole dimostrare di essere ancora un elemento importante per la squadra. Del resto, è stato proprio lui, due anni e mezzo fa, a contribuire all'approdo della Fiorentina in Conference League, con un intervento decisivo a Enschede. Domani potrebbe avere un'altra occasione per lasciare il segno e confermare la sua affidabilità tra i pali. Lo scrive il Corriere dello Sport.