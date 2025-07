TMW, Milan al lavoro per Terracciano. Contratto per i prossimi due anni, si può chiudere in settimana

Pietro Terracciano può presto diventare il nuovo secondo portiere del Milan. Da un anno vice di De Gea a Firenze, l’estremo difensore classe ’90 nato a San Felice a Cancello è in contatto col Milan che sta trattando sulla base di un contratto per le prossime due stagioni. Il portiere 35enne dovrebbe prendere il posto di Marco Sportiello, estremo difensore pronto a tornare in quell’Atalanta che l’ha allevato e lanciato. E che lo riaccoglierebbe con un contratto pluriennale otto anni dopo il suo addio per coprire le spalle a Marco Carnesecchi.

Il trasferimento di Terracciano potrebbe concretizzarsi già questa settimana: lascerebbe la Fiorentina dopo sei stagioni, dopo oltre 150 partite con la maglia della squadra gigliata. Fu acquistato nel 2019 dall’Empoli in cambio del polacco Bartlomiej Drągowski e da allora ha avuto un ruolo centrale nel progetto viola ben oltre le più rosee aspettative: tre stagioni da titolare e tre e mezza (tra cui l’ultima) da riserva.

Terracciano a Milano passerebbe dall’essere il vice di De Gea al diventare il vice di Maignan. Non cambierebbe il ruolo ma la maglia, in quel Milan che presto dovrà anche risolvere la questione del primo portiere. Già, perché l’estremo difensore francese eletto capitano da Massimiliano Allegri ha nelle scorse settimane respinto il Chelsea evitato contatto col Galatasaray. Ma ha pur sempre un contratto in scadenza tra un anno e, per il momento, nessun discorso ben avviato per il rinnovo. Eleggerlo capitano nella stagione in cui potrebbe liberarsi a parametro zero è strumento utilizzato da Allegri per costringere le parti a trovare un accordo. Per farlo prima del 1° febbraio, quando Maignan sarà libero di firmare con altri club. Lo scrive TMW.