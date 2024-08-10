Bucciantini: "Quanto sarebbe bello vedere Nico e Gudmundsson sulla trequarti con la maglia viola giocando insieme"

Il noto giornalista e tifoso viola ha fatto il punto della situazione legata al mercato estivo della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini, volto di Sky e tifoso viola che ha commentato il mercato della Fiorentina: "Nico è il giocatore più forte della rosa, mi dispiacerebbe se partisse perché potrebbe fare ancora tanto per la Fiorentina, ma magari crede di aver finito il suo percorso qui. Sarebbe la terza cessione di un giocatore importante alla Juve nell'era Commisso, diventerebbe un tema dopo 3 volte, chiaramente se lo pagano bene come Vlahovic e Chiesa, è anche giusto perché il calcio va così. Lo farei partire, visto che vuole questo, solo se prima Gudmundsson si veste di viola altrimenti aspetterei di chiuderlo senza restare scoperto. Gudmundsson va preso, non lo puoi seguire per due mercati senza chiuderlo, sarebbe un segnale parecchio negativo della società. A me piacerebbe vederli insieme con la maglia viola, è utopico però sarebbe bellissimo, farebbero 30 gol in due senza essere delle punte di ruolo. "

Sul portiere: "Terracciano ha fatto una grande stagione, deve fare il secondo di De Gea. Vedo un binomio affascinante tra i due. Lo spagnolo è un'incognita però è forte se sta bene, ci fosse un problema avresti un portiere affidabile di riserva".

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