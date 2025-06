Corriere dello Sport: “Terracciano al bivio: restare ancora come secondo o cambiare? Il Bologna lo segue”

Il Bologna si trova a dover affrontare una questione delicata legata al ruolo di portiere. Lukasz Skorupski, attuale numero uno dei rossoblù, ha un contratto in scadenza nel 2025 e su di lui si sono già mossi alcuni club dell’Arabia Saudita, attratti dal profilo del portiere polacco. In caso di addio, il club felsineo dovrà muoversi sul mercato per individuare un nuovo estremo difensore, e il casting è già partito.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i candidati c’è anche Pietro Terracciano, oggi riserva nella Fiorentina alle spalle del titolarissimo De Gea, recentemente confermato con un rinnovo. Terracciano, ex Empoli, era stato promosso titolare a Firenze proprio sotto la guida di Vincenzo Italiano. Dopo una stagione da secondo, il portiere potrebbe valutare l’addio alla Viola per ritrovare spazio e magari ritrovarsi con il tecnico che lo aveva valorizzato durante il triennio in viola. In lizza per il ruolo ci sono anche altri profili come Provedel, Perin e Caprile.