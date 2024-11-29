Nazione: “Terracciano peggiore in campo, serata nuvolosa. Poi il pasticcio clamoroso apre un finale di tensione”

Secondo La Nazione oggi in edicola il peggiore in campo è stato il portiere Pietro Terracciano: Che fosse una serata nuvolosa lo si era capito subito e non solo alzando lo sguardo sopra il Franchi. Il...

A cura di Redazione Labaroviola 29 novembre 2024 09:05

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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