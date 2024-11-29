Nazione: “Terracciano peggiore in campo, serata nuvolosa. Poi il pasticcio clamoroso apre un finale di tensione”
Secondo La Nazione oggi in edicola il peggiore in campo è stato il portiere Pietro Terracciano: Che fosse una serata nuvolosa lo si era capito subito e non solo alzando lo sguardo sopra il Franchi. Il...
Secondo La Nazione oggi in edicola il peggiore in campo è stato il portiere Pietro Terracciano: Che fosse una serata nuvolosa lo si era capito subito e non solo alzando lo sguardo sopra il Franchi. Il portiere di coppa si presenta infatti sbagliando un rinvio che poteva mettere in difficoltà la retroguardia. E' attento su una conclusione comoda da lontano di Pepe. Poi poco più di niente fino al pasticcio clamoroso che apre a un finale di tensione del quale Palladino (e la Fiorentina avrebbe fatto volentieri a meno)”.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-si-riprende-la-conference-resta-in-corsa-ma-che-fatica-nel-finale/278742/