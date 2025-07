Nazione: “Terracciano pronto a salutare la Fiorentina. Ingaggio pesante e critiche”

Diverso destino rispetto a quello di Martinelli, anzi totalmente opposto, è quello che attende Pietro Terracciano, pronto a salutare Firenze dopo sei anni. Il ruolo di vice in porta che lo ha riguardato nella scorsa annata (unito ad alcune prestazioni poco felici su tutte quella di Atene con il Panathinaikos – e ad alcune critiche ricevute dai tifosi) avrebbero portato il portiere classe ’90 a valutare soluzioni alternative per la parte finale della sua carriera, con la Cremonese in particolare che avrebbe preso informazioni sul conto dell’ex Empoli.

La situazione contrattuale di Terracciano, peraltro, impone delle riflessioni: l’accordo in scadenza tra nemmeno un anno e uno stipendio di quasi un milione di euro (0,9, per l’esattezza) potrebbero infatti spingere il club a monetizzare quanto più possibile da un elemento che, in ogni caso, è pronto a chiudere la sua parentesi a Firenze dopo 156 presenze. Lo riporta La Nazione.