Polverosi: "Non è scontato che De Gea sarà il titolare, è dura rubare il posto a Terracciano"

Il noto giornalista ha commentato la situazione dei portieri in casa Fiorentina legata soprattutto alle ultime prestazioni

Ai microfoni di Lady Radio è intervenuto Alberto Polverosi che ha commentato la situazione in casa viola: "La verità è che la Fiorentina non ha un gioco né un'identità data dall'allenatore. Di sicuro Palladino ripartirà da quello che ha provato cioè da due mediani, tre difensori, due esterni e i trequartisti dietro Kean ma se a Bergamo avesse qualche difficoltà e registrasse un'altra partita negativa, credo che potrebbe cambiare. La difesa ha dei problemi evidenti e si vede, ci sono stati errori clamorosi per cinque partite di fila soprattutto Pongracic è andato in crisi, penso vada protetta con un centrocampista in più. Mi aspettavo qualcosa di più concreto da Palladino e un'identità più marcata invece manca tanto ai viola per competere ad alto livello con le altre squadre."

Sui portieri: "De Gea sarà il titolare almeno credo, però rubare il posto a Terracciano non sarà facile. Non credo sia scritto che lo spagnolo gli ruberà il posto perché Terracciano è sempre affidabile e ti assicura un rendimento costante."

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