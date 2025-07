Si dovrebbe concretizzare stamani il giro di portieri sull’asse Milano-Bergamo-Firenze. Marco Sportiello tornerà all’Atalanta, mentre Pietro Terracciano andrà al Milan. Visite mediche per entrambi in mattinata. Terracciano firmerà un contratto biennale e sarà già in mattinata a Casa Milan per l’autografo, prima di unirsi al nuovo gruppo: partirà per la tournée. Sarà il vice Maignan. scrive La Gazzetta dello Sport.