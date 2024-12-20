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Tuttosport, il Cagliari vuole un nuovo portiere: idea Terracciano per sostituire Scuffet

Il mercato invernale del Cagliari parte dalla ricerca di un nuovo portiere. La sfida di Coppa Italia contro la Juventus non è servita a Simone Scuffet per recuperare nelle gerarchie, con Alen Sherri o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 15:00
Tuttosport, il Cagliari vuole un nuovo portiere: idea Terracciano per sostituire Scuffet - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il mercato invernale del Cagliari parte dalla ricerca di un nuovo portiere. La sfida di Coppa Italia contro la Juventus non è servita a Simone Scuffet per recuperare nelle gerarchie, con Alen Sherri ormai titolare in campionato pur senza avere mai convinto davvero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non tramonta l’idea Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina scivolato nelle gerarchie in casa viola dopo l'arrivo di David De Gea.

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