Tuttosport, il Cagliari vuole un nuovo portiere: idea Terracciano per sostituire Scuffet
Il mercato invernale del Cagliari parte dalla ricerca di un nuovo portiere. La sfida di Coppa Italia contro la Juventus non è servita a Simone Scuffet per recuperare nelle gerarchie, con Alen Sherri o...
Il mercato invernale del Cagliari parte dalla ricerca di un nuovo portiere. La sfida di Coppa Italia contro la Juventus non è servita a Simone Scuffet per recuperare nelle gerarchie, con Alen Sherri ormai titolare in campionato pur senza avere mai convinto davvero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non tramonta l’idea Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina scivolato nelle gerarchie in casa viola dopo l'arrivo di David De Gea.
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