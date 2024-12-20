Sorteggio Conference: la Fiorentina affronterà la vincente di Vikingur-Panathinaikos o Borac-Olimpia Lubiana

Oggi a Nyon sono stati sorteggiati i playoff di Conference League che si terranno il 13 e il 20 febbraio. La Fiorentina, spettatrice, affronterà la vincente di Vikingur-Panathinaikos oppure di Borac-O...

Oggi a Nyon sono stati sorteggiati i playoff di Conference League che si terranno il 13 e il 20 febbraio. La Fiorentina, spettatrice, affronterà la vincente di Vikingur-Panathinaikos oppure di Borac-Olimpia Lubiana. Durante i sorteggi del 21 febbraio il club viola conoscerà - definitivamente - il nome dell'avversaria (e se sarà nella parte del tabellone del Chelsea). Di seguito gli accoppiamenti generali dei playoff emersi dall'urna.

TSC Bačka Topola -Jagiellonia

Celje - APOEL

Vikingur Reykjavík - Panathinaikos

Gent - Real Betis

Molde - Shamrock Rovers

Omonia - PAFOS

Borac - Olimpija Ljubljana

Copenhagen - Heidenheim

IL MATTINO: “AL NAPOLI INTERESSANO BIRAGHI E QUARTA, ALLA FIORENTINA INVECE SPINAZZOLA E FOLORUNSHO”

https://www.labaroviola.com/il-mattino-al-napoli-interessano-biraghi-e-quarta-alla-fiorentina-invece-spinazzola-e-folorunsho/281686/