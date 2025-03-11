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Corriere dello Sport: "De Gea o Terracciano contro il Panathinaikos? Non sono esclusi i calci di rigore"

La tenuta psicologica dei calciatori conterà molto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2025 09:00
Corriere dello Sport: "De Gea o Terracciano contro il Panathinaikos? Non sono esclusi i calci di rigore" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il valore della partita di giovedì contro il Panathinaikos è incommensurabile. La tenuta psicologica dei calciatori giocherà un ruolo determinante: i viola scenderanno in campo svantaggiati di una rete, per questo dovranno obbligatoriamente segnare e non subire gol. Non è escluso che la sfida possa risolversi ai calci di rigore, come già accaduto ai viola in Conference. In virtù di tutto questo viene da chiedersi chi difenderà i pali della Fiorentina. L’allenatore opterà per la coerenza schierando Pietro Terracciano, o ridurrà le probabilità di rischio impiegando David De Gea? Lo scrive il Corriere dello Sport.

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