Corriere dello Sport: "De Gea o Terracciano contro il Panathinaikos? Non sono esclusi i calci di rigore"

La tenuta psicologica dei calciatori conterà molto

Il valore della partita di giovedì contro il Panathinaikos è incommensurabile. La tenuta psicologica dei calciatori giocherà un ruolo determinante: i viola scenderanno in campo svantaggiati di una rete, per questo dovranno obbligatoriamente segnare e non subire gol. Non è escluso che la sfida possa risolversi ai calci di rigore, come già accaduto ai viola in Conference. In virtù di tutto questo viene da chiedersi chi difenderà i pali della Fiorentina. L’allenatore opterà per la coerenza schierando Pietro Terracciano, o ridurrà le probabilità di rischio impiegando David De Gea? Lo scrive il Corriere dello Sport.