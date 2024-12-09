TMW, Terracciano non lascerà la Fiorentina a gennaio. Rimarrà almeno fino al termine della stagione

Il futuro di Pietro Terracciano sarà ancora alla Fiorentina. Stando quanto riportato da TMW, il portiere dovrebbe restare in viola fino al termine della stagione. Questo al momento è il piano della Fi...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2024 15:30

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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