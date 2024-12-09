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TMW, Terracciano non lascerà la Fiorentina a gennaio. Rimarrà almeno fino al termine della stagione

Il futuro di Pietro Terracciano sarà ancora alla Fiorentina. Stando quanto riportato da TMW, il portiere dovrebbe restare in viola fino al termine della stagione. Questo al momento è il piano della Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2024 15:30
TMW, Terracciano non lascerà la Fiorentina a gennaio. Rimarrà almeno fino al termine della stagione - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il futuro di Pietro Terracciano sarà ancora alla Fiorentina. Stando quanto riportato da TMW, il portiere dovrebbe restare in viola fino al termine della stagione. Questo al momento è il piano della Fiorentina, del giocatore e dei suoi agenti: una linea comune che prevede che Terracciano rimanga a Firenze almeno per tutta la stagione attuale.

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