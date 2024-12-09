TMW, Terracciano non lascerà la Fiorentina a gennaio. Rimarrà almeno fino al termine della stagione
Il futuro di Pietro Terracciano sarà ancora alla Fiorentina. Stando quanto riportato da TMW, il portiere dovrebbe restare in viola fino al termine della stagione. Questo al momento è il piano della Fi...
Il futuro di Pietro Terracciano sarà ancora alla Fiorentina. Stando quanto riportato da TMW, il portiere dovrebbe restare in viola fino al termine della stagione. Questo al momento è il piano della Fiorentina, del giocatore e dei suoi agenti: una linea comune che prevede che Terracciano rimanga a Firenze almeno per tutta la stagione attuale.
GRAZIANI: “ATTENZIONE ANCHE ALLA FIORENTINA PER LA CORSA SCUDETTO, GIOCANO BENE E VANNO A MILLE ALL’ORA”
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