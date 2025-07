Pietro Terracciano è ormai un ex calciatore della Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio con un video sul proprio profilo Twitter, il portiere è appena arrivato a Casa Milan per firmare il suo contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi due anni. Terracciano diventerà così il secondo di Mike Maignan prendendo il posto di un altro ex Fiorentina, Marco Sportiello, che tornerà all’Atalanta.