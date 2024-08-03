TMW scrive: "Fiorentina, idea Kepa e De Gea per la porta. L'assenza del Decreto Crescita non aiuta"

La Fiorentina in cerca di nuove soluzioni per la porta. La questione economica è un ostacolo per i due portieri spagnoli

La Fiorentina potrebbe cercare nuove soluzioni tra i pali e le voci indicano i nomi di Kepa, attualmente in uscita dal Chelsea, e di David De Gea, ora svincolato e recentemente vicino al Genoa. L'ostacolo principale per entrambi i portieri spagnoli sarebbe quindi la questione economica, aggravata dalla mancanza del Decreto Crescita, che in passato permetteva vantaggi fiscali significativi per i giocatori provenienti dall'estero.

La Fiorentina sta seguendo diversi nomi e tra questi ci sono Juan Musso dell'Atalanta, che potrebbe essere coinvolto in uno scambio più ampio con Nico Gonzalez. Poi ci sarebbero anche Elia Caprile del Napoli e Stefano Turati. Un punto interrogativo, invece, sul futuro di Pietro Terracciano, il quale potrebbe partire questa estate. L'agente Federico Pastorello ha incontrato Terracciano al Viola Park e ha avuto un colloquio con la dirigenza per fare il punto della situazione. Terracciano ha ricevuto un paio di offerte, ma finora non le ha prese in considerazione. Lo scrive TMW.

TMW conferma: “Trattativa caldissima tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson, si può chiudere a breve”

https://www.labaroviola.com/tmw-conferma-trattativa-caldissima-tra-fiorentina-e-genoa-per-gudmundsson-si-puo-chiudere-a-breve/262923/