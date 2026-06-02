Il Tirreno rivela: "Fiorentina su Terracciano, il Milan lo valuta circa 5 milioni"

Con la retrocessione in B della Cremonese, il suo prestito non è stato rinnovato

Tra gli ultimi nomi ci sarebbe Filippo Terracciano. Difensore di proprietà del Milan reduce da una stagione con la maglia della Cremonese. Il terzino destro classe 2003 è un giocatore duttile, infatti può giocare anche come esterno a tutta fascia, ma anche come centrale. Cresciuto nel Verona, nel 2023 è passato a titolo definitivo al Milan che dopo due stagioni lo ha ceduto in prestito al club grigiorosso. Nell'ultima stagione per lui trentasei presenze e due reti. Con la retrocessione in cadetteria della Cremo il suo prestito non è stato rinnovato, pertanto è alla ricerca di una sistemazione in massima serie e la Fiorentina potrebbe essere la sua futura squadra. La sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni. Lo riporta Il Tirreno.