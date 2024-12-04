Baschirotto: "Abbiamo provato sconforto per Bove. Gli auguriamo di tornare più forte di prima"

Abbiamo chiesto alla Lega se dovevamo scendere in campo e loro ci hanno dato conferma, perché Bove aveva dato segni positivi

Il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, è stato intervistato da Antenna Sud, dove ha parlato anche di quanto accaduto ad Edoardo Bove sul prato verde del Franchi, nel match contro l'Inter. Queste le sue parole:

"Abbiamo provato sconforto, questo va oltre i colori della maglia. Quando succedono certe cose si pensa subito alla persona che c'è dietro. È capitato a tanti altri, ma si spera sempre che non possa succedere più. Abbiamo chiesto alla Lega se dovevamo scendere in campo e loro ci hanno dato conferma, perché aveva dato segni positivi. Gli auguriamo di tornare più forte di prima, è un giocatore e una persona come tutti noi. Spero si riprenda presto e stia bene".

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