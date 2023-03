Baschirotto: “Fiorentina in futuro? Ora non ci penso. Cabral ha delle movenze da grande centravanti”

Federico Baschirotto ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta del Lecce contro la Fiorentina, queste le sue parole:

E’ stata una partita equilibrata, che si poteva risolvere con un episodio e così è stato. Dobbiamo continuare sulla nostra strada e raggiungeremo i nostri obiettivi. Sono momenti che capitano, è un momento un po’ difficile in cui ogni cosa ci gira a sfavore. Dobbiamo continuare a lottare su ogni pallone. Tramite il lavoro otterremo i risultati”.

“Giocare con Umtiti è sempre bello, tra me e lui c’è tanta stima e ci troviamo bene in campo. Cabral? E’ un attaccante che ha grandissime qualità, oggi ho avuto solo venti minuti per testarlo ma si vede dalle movenze che può avere grandi prospettive”.

“Nazionale? Sono contento per Falcone, se lo merita tutto. Per quanto riguarda me non ci pensavo, sono uno che le cose le fa capitare, pensa solo a sé stesso. Lavoro sul presente per raggiungere i miei obiettivi. E’ un riconoscimento ma per ottenerlo bisogna lavorare bene nel presente. Futuro? Penso a fare bene con il Lecce, sto già pensando alla prossima con l’Empoli, per ottenere i risultati bisogna lavorare sodo nel presente”.

“Il mister ci ha detto di continuare a stare in partita e cercare di pressare la Fiorentina. Dovevamo cercare l’episodio. Noi in settimana spingiamo tanto, c’è voglia di raggiungere l’obiettivo”.

