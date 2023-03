Italiano: “Svolta a Verona. Cabral troppo stanco per giocare, Castrovilli con la febbre. Finalmente Dodò”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lecce, queste le sue parole:

“Prestazione diversa perchè arriviamo da un momento in cui eravamo stanchi, abbiamo fatto rotazioni in funzione della fatica di tanti ragazzi, Ikonè e Cabral non avevano recuperato. Non siamo stati arrembanti come tante altre partite, ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute anche alla fine. Il Lecce ha avuto una settimana per preparare la partita, noi solo un allenamento. Adesso ci riposiamo, questi dieci giorni ci servono per sistemare anche situazioni a livello fisico qualcuno è in ritardo

Dobbiamo riposare e poi cercare di continuare con questa mentalità, siamo protagonisti su 3 competizioni, ad Aprile abbiamo 9 partite da giocare, tutti i giocatori devono stare attenti perchè possono giocare, vedo più voglia di non subire gol, questo è lo spirito che ci deve accompagnare alla ripresa. Dobbiamo fare come il Napoli che spinge forte ad ogni partita

La partita di Verona ci ha dato la fiducia che mancava, in una gara cosi importante abbiamo fatto 3 gol e non subito, abbiamo vinto una partita delicata e in quel momento è scattato qualcosa nella mente dei ragazzi. Questo è stato quello che è successo e dobbiamo mantenerlo, abbiamo giocato già 41 partite e ne abbiamo altre 16 da giocare, abbiamo un numero incredibile di gare

Avevamo 4/5 ragazzi che non potevano essere della partita, sarebbe stato una forzatura mandarli in campo, Castrovilli e Jovic erano con la febbre, Gaetano è riuscito a malapena a venire in panchina, Cabral non l’ho voluto rischiare, Kouamè poteva darci velocità perchè Baschirotto e Umtiti erano molto forti fisicamente. Ognuno ha le proprie caratteristiche e vanno sfruttate. Dodò è riuscito a scavallare dal punto di vista fisico dopo 8 mesi di inattività, sta bene fisicamente, lo vedo sorridente e sta crescendo il suo feeling con i compagni di reparto e di catena

In fase difensiva il collettivo è importante nel chiudere ogni spazio e linea di passaggio, prima subivamo gol evitabili, riusciamo a chiudere e mettiamo il corpo tra palla e porta, non dobbiamo mollare, abbiamo mentalità. Un grande orgoglio per noi essere nelle 3 competizioni”

