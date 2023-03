PAGELLE FIORENTINA: DODÒ INARRESTABILE, AMRABAT DIGA, NICO GONZALEZ PREZIOSO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Lecce

Terracciano 6,5 Bella parata al minuto 47 dove salva il risultato. Sicuro nelle uscite

Dodò 7 Grande il recupero in piena area di rigore dopo un bel contropiede del Lecce, la sua condizione cresce gara dopo gara, adesso sembra davvero brillante. Ogni sua offensiva è una grande palla per l’attacco viola. Nei minuti finale un suo grande recupero fa partire un’interessante azione

Milenkovic 6,5 Sicuro, attento, preciso negli anticipi. Non si fa mai sorprendere e guida bene la desa

Igor 6,5 A metà del primo tempo perde un brutto pallone che per poco non costa caro. Poi si rifà con due grandissimi interventi in recupero palla, il primo fa cominciare l’azione del gol del vantaggio

Biraghi 5,5 Non preciso, può e deve fare molto di più in fase offensiva. In fase difensiva rischia poco. Nel secondo tempo cresce anche se, nell’occasione dell’ammonizione di Igor, si fa attrarre dalla palla e non copre come avrebbe dovuto

Amrabat 7 Una vera e propria diga nel mezzo, quando capita che perde un pallone, se lo va a riprendere. Quasi insuperabile. Il miglior intervento lo fa quando l’arbitro, inspiegabilmente, gli fischia fallo contro. Nel finale sta cosi bene da essere velocissimo e presente anche nelle ripartenze

Mandragora 6 Prezioso il suo equilibrio e la sua educazione tecnica, è sempre al posto giusto anche in fase di copertura e contenimento.

Barak 6 Non è veloce nelle giocate ma fa sempre la scelta, spesso apre bene l’azione e le ripartenze viola. Nel secondo tempo cala e sbaglia più palloni

Saponara 6,5 A volte taglia nel mezzo, a volte con le sue giocate crea superiorità. Da una sua incursione determina il vantaggio

Nico Gonzalez 6,5 Dal suo movimento nasce il gol dell’1-0, il difensore del Lecce, per evitare il suo gol, non poteva far altro che fare autogol. Sempre nel vivo dell’azione, crea sempre possibili pericoli cercando di andarsi a prendere la palla nelle zone del campo utili a creare pericoli

Kouamè 5,5 Tanto impegno con poca sostanza però. Pochi palloni giocati, la maggior parte sono sporchi. Cerca di mettere sotto pressione la difesa del Lecce con la sua rapidità

Sottil 5,5 Entra al posto di Saponara, a volte non è pratico come dovrebbe ma quando parte in velocità si fa fatica a fermarlo. Gestisce malissimo i palloni nel finale, fumoso

Cabral 6 Entra al posto di Kouamè, qualche buona sponda e si prende qualche punizione che dà respiro alla squadra nei minuti finali

Bonaventura 5 Entra male e perde praticamente tutti i palloni che gli passano nelle vicinanze

