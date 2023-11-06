Mina dopo l'esordio: "Sono felice dei primi minuti con la maglia viola. Peccato per il risultato"
Yerry Mina sui social festeggia l'esordio con la maglia della Fiorentina avvenuto nel finale della partita contro la Juventus. "Un po' triste per il risultato finale, ma felice di aver aggiunto i miei...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2023 16:00
Yerry Mina sui social festeggia l'esordio con la maglia della Fiorentina avvenuto nel finale della partita contro la Juventus. "Un po' triste per il risultato finale, ma felice di aver aggiunto i miei primi minuti con questa maglia. FORZA VIOLA", il commento in un post su Instagram del difensore colombiano in spagnolo.
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