Labaro Viola

Mina dopo l'esordio: "Sono felice dei primi minuti con la maglia viola. Peccato per il risultato"

Yerry Mina sui social festeggia l'esordio con la maglia della Fiorentina avvenuto nel finale della partita contro la Juventus. "Un po' triste per il risultato finale, ma felice di aver aggiunto i miei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2023 16:00
Mina dopo l'esordio: "Sono felice dei primi minuti con la maglia viola. Peccato per il risultato" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Mina
Condividi

Yerry Mina sui social festeggia l'esordio con la maglia della Fiorentina avvenuto nel finale della partita contro la Juventus. "Un po' triste per il risultato finale, ma felice di aver aggiunto i miei primi minuti con questa maglia. FORZA VIOLA", il commento in un post su Instagram del difensore colombiano in spagnolo.

GALLI: “SE LA FIORENTINA VINCESSE UNA PARTITA COME QUELLA DELLA JUVENTUS MI VERGOGNEREI, NON È CALCIO”

https://www.labaroviola.com/galli-se-la-fiorentina-vincesse-una-partita-come-quella-della-juventus-mi-vergognerei-non-e-calcio/229327/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok