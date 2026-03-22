Mina strizza il capezzolo di Hojlund che lo attacca: “Lui non gioca a calcio. L’arbitri gli permettono di tutto”

È arrivato, via social, un attacco da parte di Rasmus Hojlund nei confronti di Yerry Mina. La punta del Napoli ha accusato di antisportività il difensore del Cagliari dopo l’ultimo incontro tra le loro due squadre, vinto dai partenopei in trasferta. Non si tratta della prima volta in cui vengono sollevate tali polemiche verso il colombiano non nuovo a gesti al limite della regolarità in campo.

“Yerry Mina non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a lasciargli fare tutto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere”. Queste le accuse del danese contenute in una risposta a un post pubblicato su Instagram.

A corredo della lamentela ci sono alcune foto che immortalano un momento preciso del match tra Cagliari e Napoli, intorno al minuto 78, quando l’arcigno difensore dei sardi si macchia di un comportamento decisamente da condannare. Mentre prova a divincolarsi dalla sua marcatura, l’ex Atalanta e Manchester United viene fermato da un pizzicotto ai capezzoli, un episodio già accaduto in passato – sempre con Mina – e sfuggito ad arbitro e Var. Hojlund prova subito a far valere le sue ragione ed alza anche la maglietta per mostrare all’arbitro Mariani cosa ha subito ma questi gli dice di proseguire.

Come detto, il 31enne cagliaritano più volte è stato accusato di tali comportamenti. Lo si è visto protagonista di un ampio campionario di gesti scorretti e contatti proibiti: da spintoni a gomitate, da pestoni a trash talking spinto contro i vari centravanti della Serie A. Dopo Osimhen, Morata e Durosinmi, ora la lista si è allungata e comprende anche Hojlund. Lo scrive calciomercato.com