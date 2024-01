TMW annuncia: “Mina al Cagliari, c’è l’accordo con la Fiorentina. Domattina le visite mediche”

È fatta per Yerry Mina al Cagliari, il difensore centrale lascerà la Fiorentina e domani sbarcherà in Sardegna a titolo definitivo. Il colombiano in mattinata verrà sottoposto alle visite mediche di routine e firmerà il contratto con il suo nuovo club. L’incontro fra le due società è stato positivo, il calciatore ha espresso la volontà di trasferirsi al Cagliari per trovare più spazio in vista della prossima Copa America ed è stato accontentato. Lo riporta TMW.

