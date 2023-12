Italiano arrabbiato con Barak, Mandragora, Mina e Brekalo. Bocciati contro il Parma, occasione gettata

La sfida contro la Roma è alle porte. Ma in casa Fiorentina si pensa ancora alla partita di Coppa Italia vinta dopo i calci di rigore ma trascorsa per gran parte sotto nel punteggio. Ci pensa molto Vincenzo Italiano che, riporta l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, al termine del match era visibilmente arrabbiato per quanto visto sul terreno di gioco del “Franchi” da chi magari aveva giocato meno nel corso della stagione. Uno sforzo eccessivo in vista di una trasferta molto difficile contro i giallorossi allenati da José Mourinho. Ma chi è che ha deluso le aspettative? Il quotidiano parla di Mandragora, Barak, Brekalo, Mina e anche Parisi. Nella Capitale, si legge, servirà ben altro spirito per portare a casa punti importanti per la classifica.

