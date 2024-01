TMW, Mina lascia la Fiorentina, vicina la cessione al Cagliari del difensore. Porto sfumato

Il futuro di Yerry Mina potrebbe essere al Cagliari. Il club sardo ha intensificato i contatti con la Fiorentina e la fumata bianca sembra essere vicina. Dopo soltanto sei mesi a Firenze, nei quali ha trovato pochissimo spazio, il colombiano è pronto a dire addio ai viola, continuando la sua avventura in Italia in rossoblù, dove con Claudio Ranieri potrà ritagliarsi più spazio. Negli ultimi giorni si erano fatti avanti anche altri due club per Yerry Mina: prima il Porto e poi anche l’Olympiacos, la società che più delle altre aveva approfondito la possibilità di acquistarlo. In entrambi i casi, però, non ci sono stati sviluppi con le trattative che hanno subito però brusche frenate. Lo riporta TMW

