Mina arriva stasera a Roma, domani le visite mediche e poi l'arrivo a Firenze per la firma sul contratto

Mina è il primo degli acquisti della Fiorentina in difesa, il colombiano in arrivo in Italia per le visite mediche

Jerry Mina è l'ultimo acquisto della Fiorentina, il difensore colombiano classe 1994 ha trovato l'accordo con la società viola essendo svincolato sulla base di un biennale di 1,5 milioni netti a stagione. Il difensore arriverà in tarda serata a Roma e nella giornata farà le visite mediche nella capitale prima di raggiungere Firenze per la firma sul contratto.

TMW, PER LA PORTA DELLA FIORENTINA SI FA LARGO IL NOME DI PERRI

https://www.labaroviola.com/tmw-perri-ipotesi-concreta-per-la-porta-della-fiorentina-se-dovesse-saltare-grabara-costa-8-milioni/220105/