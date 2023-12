Gazzetta critica: “Mina inguardabile così come la Fiorentina del 1° tempo, rischia lo 0-4 nella prima frazione”

Gazzetta in edicola oggi molto critica: “innanzitutto le scelte di formazione di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola ne cambia 8 rispetto a domenica, Pecchia addirittura 10. Ma la squadra di A sembravano i ducali. La Fiorentina del primo tempo inguardabile. Lenta e prevedibile, con una difesa che viene bucata troppo facilmente. I viola non possono stare senza Nico, Bonaventura e Arthur. L’altra scelta criticata al tecnico viola è quella dei due centrali. Mina e Milenkovic hanno sofferto le volate dei giovani attaccanti del Parma, con il primo che viene definito come inguardabile. La prima frazione poteva essere uno 0-4 netto. Poi le sostituzioni e la squadra che ha trovato più stabilità. Con Arthur che ha costruito più gioco, fino a quando il gol di Nzola ha cambiato la storia della partita”.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO