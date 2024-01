Dal Portogallo: il Porto piomba su Mina. Fiorentina apre al prestito con opzione per la stagione successiva

Potrebbe già essere arrivata al capolinea la stagione in maglia viola di Yerry Mina. Il portale lusitano O Jogo si sofferma sulle dinamiche di mercato del Porto. L’obiettivo per la difesa era Caglar Soyuncu dell’Atletico Madrid, salvo essere superati dal Fenerbahce e virare, dunque, su un calciatore della Fiorentina. Trattasi di Yerry Mina per il quale i primi colloqui – si legge – hanno avuto esito positivo, coi viola che si sono dimostrati favorevoli al prestito fino a fine stagione con opzione per quella successiva.