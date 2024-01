TMW, Accelerata dell’Olympiacos per Mina. Se parte non verrà sostituito da un altro centrale

Sembra destinato ad essere lontano dalla Fiorentina il futuro del difensore Yerry Mina (29 anni). Arrivato in estate da svincolato dopo il termine del precedente contratto con l’Everton, il centrale classe 1994 ha ammiratori sparsi in Europa e la società toscana sta ricevendo da qualche giorno manifestazioni d’interesse da vari campionati.

Ieri vi abbiamo raccontato delle opzioni Olympiacos e Porto, alle quali nelle ultime ore si è aggiunto una pista turca che lo porterebbe al Besiktas. Secondo quanto apprendiamo, la soluzione greca sembra quella più avanti delle altre e ci sono buone possibilità che sia quella la nuova destinazione nella carriera di Mina, con la Fiorentina che dovrebbe anche monetizzare e incassare una plusvalenza sul calciatore.

In pole c’è dunque adesso l’Olympiacos, mentre non dovrebbero esserci interventi in vista nel prossimo futuro, con il giovane Pietro Comuzzo, classe 2005, in aria di promozione in pianta stabile in prima squadra. Lo scrive TMW.

