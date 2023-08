Yerry Mina sta per arrivare a Firenze per firmare il suo contratto alla Fiorentina e dunque per iniziare la sua avventura in maglia viola. Svincolato dopo l’avventura all’Everton è il colpo a zero piazzato dai viola. Sui canali social della Fiorentina è apparso un indizio, Jerry del famoso cartone animato con la maglia della Colombia.

