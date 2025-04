Mina rinato dopo l’addio alla Fiorentina: il Cagliari ci punta. Il difensore è pronto a prolungare

“Mina tra Fiorentina, salvezza e rinnovo”, così L’Unione Sarda. Leader tecnico e carismatico, lunedì prossimo il difensore colombiano Yerri Mina sfida la squadra che lo ha portato in Italia. Ha trovato nel Cagliari, nella città e nel clima l’habitat ideale e potrebbe fermarsi a lungo. Il rapporto tra il Cagliari e Mina sembra destinato a proseguire, dopo un’unione iniziata quasi casualmente ma rivelatasi particolarmente proficua per entrambe le parti. Il tecnico Davide Nicola e il presidente Tommaso Giulini condividono la convinzione che le qualità del difensore – in particolare la sua esperienza e leadership – rappresentino un valore aggiunto fondamentale per lo sviluppo di una squadra composta prevalentemente da elementi giovani e promettenti, oltre che un asset determinante nelle prestazioni in campo.