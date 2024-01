Corriere Fiorentino, Yerry Mina-Fiorentina avventura al capolinea, andrà all’Olympiakos per 500mila euro

La prossima settimana sarà decisiva per il mercato della Fiorentina. Non solo in entrata ma anche in uscita, dove il nome di Yerry Mina rimane quello più caldo.Dopo che l’Olympiakos ha superato il Porto, il colombiano ha fatto sapere di voler cercare fortuna e spazio altrove, con la Fiorentina pronta a promuovere Comuzzo: l’affare dovrebbe chiudersi intorno ai 500 mila euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, VARGAS SALTA?